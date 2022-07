Milan, ore calde per De Ketelaere: il Brugge pronto ad accettare l’offerta

Nel frattempo il ragazzo non vede l'ora di recarsi in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Milan. Charles non ha giocato la prima gara di campionato e non giocherà neanche la seconda. Non parla con i media locali e vive giorni agitati. Il Milan, anche per questo, lo vorrebbe presto a Milanello: il ragazzo ha bisogno di tornare a pensare al campo con serenità. A Milano c'è ottimismo, il mister Pioli è pronto ad accoglierlo.