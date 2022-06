Milan: pronti 40 milioni per De Ketelaere, ma il Bruges fa muro

Continua a prendere quota il nome di Charles De Ketelaere per la trequarti del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero l'intenzione di mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per strappare il talento classe 2001 al Bruges che, quasi certo di perdere un altro obiettivo rossonero come Lang, vuole alzare il muro sul belga.

L'identikit del giovane fantasista si sposa perfettamente con il progetto Milan che, anche con RedBird dovrebbe dare spazio a calciatori giovani ma con grandi potenzialità da far emergere in un contesto maggiormente competitivo. Da quando è arrivato Stefano Pioli i rossoneri hanno dimostrato di saperci fare in questo senso, per questa ragione De Ketelaere potrebbe essere stimolato ad approdare a Milanello. L'esperienza in un nuovo campionato che possa metterlo maggiormente alla prova e possa farlo crescere. D'altra parte la maggiore competitività potrebbe anche mettere a rischio la sua candidatura per il Mondiale in Qatar, dal momento che già da qualche mese è entrato nelle convocazioni del Belgio. Il Milan sarebbe avanti sulla concorrenza.