Milan, De Ketelaere conquista San Siro: che esordio da titolare per il belga

Il grande colpo dell'estate rossonera che incanta i 70mila presenti sugli spalti nella sfida contro il Bologna

Redazione Il Milanista

È partita forte l'avventura di Charles De Ketelaere alla corte di San Siro. Il belga ripaga al meglio la fiducia di Stefano Pioli nella prima partita da titolare contro il Bologna. Il grande colpo dell'estate rossonera si è preso subito la scena: al 21' serve lui l'assist che manda in porta Leao per l'1-0. Una bella imbucata con il portoghese che fulmina Skorupski sul primo palo. Lampi di grande tecnica e voglia di prendersi la squadra, di costruire e rifinire la manovra tra le linee. L'ex Bruges illumina San Siro nel primo tempo quando con una palla col contagiri manda in porta Kalulu che non sfrutta l'occasione per il 2-0. Una pennellata di qualità per il francese che non ha la lucidità di servire Giroud, solo al centro dell'area del Bologna.

Una trattativa che si è protratta per mesi, prima che il Diavolo riuscisse a trovare un accordo con il Bruges per il via libera. Trentacinque milioni sul piatto per il sì della squadra belga ma adesso Stefano Pioli può contare su tutto il talento di CDK. Il profilo che serviva per dare imprevedibilità negli ultimi 20 metri. La presenza di Brahim Diaz lo scorso anno ha convinto a metà e nonostante il buon inizio dello spagnolo, ora Charles corre verso una maglia da titolare anche martedì prossimo nella sfida contro il Sassuolo. Una gara che riporta alla mente la festa del 19° scudetto, all'ultima giornata dello scorso campionato.

De Ketelaere ha iniziato col piglio giusto e ha già conquistato i 70mila di San Siro. Al termine della sfida contro il Bologna Pioli si è espresso con cautela alla domanda dello studio di Sky, sottolineando come ci sia ancora bisogno di tempo affinché il belga entri nei meccanismi della squadra e, al tempo stesso, la squadra entri in sintonia col giovane trequartista. Per adesso, però, buona la prima da titolare per Charles.