Milan-De Ketelaere: c’è l’accordo col calciatore ma il Bruges…

Redazione Il Milanista

Il Milan non molla la pista Charles De Ketelaere. Il trequartista belga è l'obiettivo numero uno per rinforzare la trequarti campo e regalare a Pioli un profilo di qualità e prospettiva. Forte fisicamente (192 cm) e molto duttile, può ricoprire molti ruoli: dal trequartista, all'esterno, alla prima punta, è un profilo ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Il giovane classe 2001 è da tempo nei radar della dirigenza rossonera e Maldini e Massara stanno provando a chiudere l'operazione. Il Milan ha infatti già trovato l'accordo con il calciatore. Secondo quanto riporta LaRepubblica.it i rossoneri avrebbero raggiunto l'intesa sulle cifre economiche dell'ingaggio del belga. Scacciate di via, di fatto, le pretendenti inglesi, su tutte il Leeds che ha tentato l'affondo nelle ultime settimane.

De Ketelaere spinge per il suo arrivo a Milano, lo ha fatto sapere a più riprese alla dirigenza del Bruges. Tuttavia la squadra belga non è ancora soddisfatta dell'offerta recapitata dai rossoneri. Il Diavolo avrebbe offerto 25 milioni di euro, mentre i belga ne chiedono 35. L'idea dei rossoneri è non spingersi oltre i 30 milioni ma al momento ne ballano 10 di distanza tra offerta e richiesta dei nerazzurri di Bruges. Se il Milan riuscirà a sfondare il muro dei 30 milioni, eventuali bonus inclusi, la trattativa potrebbe prendere un risvolto positivo. Difficile immaginare che i belga abbasseranno le richieste: il calciatore è in scadenza nel 2024 e questa è l'ultima occasione per il Bruges di fare il prezzo del calciatore. Vogliono fare cassa e non lasciarlo partire a meno.

A questo si aggiunge un ulteriore fatto che avrebbe un po' rallentato l'affare. Il Club Brugge aveva individuato il sostituto di De Ketelaere in Vedat Muriqi. I nerazzurri si erano già accordati con Lotito per una cessione a 11 milioni di euro e il kosovaro era volato in Belgio per sostenere le visite mediche. Il Bruges però ci ha ripensato e rispedito a Roma l'attaccante.