Milan, sta per scadere la pazienza per De Ketelaere: Maldini blocca Ziyech

Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per l’operazione che dovrebbe portare Charles De Ketelaere al Milan. Sennò occhio a...

Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per l’operazione che dovrebbe portare Charles De Ketelaere al Milan . Dopo diverse settimane di negoziazioni, siamo davvero al dentro o fuori .

I rossoneri hanno da tempo il si del calciatore, un accordo per un contratto di cinque anni a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Milan e Bruges ieri hanno nuovamente parlato e lo rifaranno anche oggi. L’affare non si chiuderà per i 35 milioni richiesti dalla società belga, ma neanche per i 32 (30 + 2 bonus) offerti dai rossoneri. Si può concludere a una cifra intermedia e magari inserendo una percentuale sull’eventuale futura rivendita.