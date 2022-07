Milan, De Ketelaere sempre più vicino: l’indizio che ne fa la prova!

Stoccata finale che dovrebbe arrivare già domani. Per lunedì il Milan dovrebbe formalizzare la sua ultima e cruciale offerta. Secondo le indiscrezioni, la nuova proposta si dovrebbe aggirare intorno ai 35 milioni come base fissa più alcuni bonus - che fra l'altro è proprio ciò che richiede il Club Brugge per poterlo liberare una volta per tutte. E, a conferma di quanto l'affare sia alle battute conclusive, è arrivato l'indizio che ne fa una prova a dir poco eclatante. La stellina belga infatti questa sera è in campo per la sfida di Supercoppa contro il Gent. Il tecnico però, viste le voci sempre più frequenti che lo coinvolgono, ha deciso di risparmiarlo e di lasciarlo in panchina. Insomma, una mossa un po' a sorpresa ma che dimostra una volta di più di quanto De Ketelaere sia prossimo al Milan.