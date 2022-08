Milan: De Ketelaere infiamma San Siro: volano i paragoni con una stella

Il Milan vola in testa alla classifica ovviamente non è da solo (ci sono anche Lazio, Roma, Napoli e Torino). Quella contro il Bologna è stata una gara perfetta. I rossoneri l’hanno sbloccata presto (20’ Leao) e l’hanno chiusa al momento giusto (58’ con Giroud). All’esordio dal primo minuto, ha brillato De Ketelaere e non solo perché ha servito l’assist del primo gol. Il belga, schierato al posto di Brahim Diaz nel consueto 4-2-3-1 di Pioli si è dimostrato instancabile, partecipe nella doppia fase, sempre lucido nel prendere l’iniziativa e altruista nei confronti dei compagni.