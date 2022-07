Milan, si guardano le alternative a De Ketelaere: vediamo i nomi

Il Milan in questa settimana proverà a chiudere la trattativa che porta avanti ormai da troppo tempo, quella per de Ketelaere dal Bruges

Il Milan in questa settimana proverà a chiudere la trattativa che porta avanti ormai da troppo tempo, quella per Charles de Ketelaere dal Bruges. Osservato prima da vicino, ha convinto la dirigenza a puntare forte su di lui grazie alle qualità tecniche eccellenti e alla giovane età.

La trattativa con il Bruges è sempre nel vivo, il Milan spera di accelerare e chiudere in breve tempo con un rilancio da 32 milioni di euro. Ma i belgi sono fermi sulla richiesta da almeno 35 milioni. Le sensazioni sono buone, ma non mancano le alternative eventuali per la trequarti.