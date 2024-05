Milan, per l’attacco resta forte l’interesse per Jonathan David

Per il quotidiano romano, Jonathan David, classe 2000, canadese di proprietà del Lille è un'opportunità per l'attacco...

Il Corriere dello Sport fa il punto sul possibile colpo in attacco del Milanche nella prossima sessione estiva dovrà trovare il sostituto di Olivier Giroud che volerà in MLS. Per il quotidiano romano, Jonathan David, classe 2000, canadese di proprietà del Lille è un'opportunità per l'attacco dei meneghini. Il suo contratto, infatti, è in scadenza tra poco più di un anno (30 giugno 2025) e, pertanto, la dirigenza rossonera potrebbe provare ad acquistarlo versando ai francesi meno di 30 milioni di euro.