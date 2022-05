Milan, buon compleanno a David Beckham per i suoi 47 anni

Beckham oggi compie 47 anni. Il Milan, sua ex squadra, ha voluto augurargli buon compleanno con un post pubblicato sui propri canali social

Nato a Londra il 2 maggio 1975, David Beckham oggi compie 47 anni. Il Milan, sua ex squadra, ha voluto augurare buon compleanno a 'Becks' con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali. Beckham ha vestito la maglia del Milan, in totale, per un anno. Dapprima per sei mesi da gennaio a giugno 2009 e, successivamente, per altri sei mesi, da gennaio a giugno 2010. In entrambi in casi, in prestito dai Los Angeles Galaxy. Con i colori rossoneri l'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid e PSG ha totalizzato 33 partite giocate tra Serie A, Champions League e Coppa UEFA, mettendo a segno 2 gol. Tanti auguri a uno dei calciatori inglesi più iconici e forti di sempre. Beckham è inoltre uno dei migliori tiratori di punizioni di sempre e uno dei pochi calciatori inglesi ad aver giocato più di cento partite con la maglia della propria Nazionale, di cui è stato capitano in cinquantanove occasioni.