Milan, l’attaccante costa caro: scopriamo le valutazioni dei papabili

Il futuro di Olivier Giroud è sempre più a stelle e strisce ed il bomber rossonero viaggia sempre più in direzione Los Angeles. Nel frattempo il Milan è sempre più alla ricerca di un centravanti che possa apportare al gruppo quell'ondata di freschezza, e che posso essere in grado di garantire al proprio mister un minutaggio più elevato e delle prestazioni importanti.

Il Milan se vorrà prelevare sul mercato questi profili dovrà sborsare senza alcun dubbio una cifra importante. Per Zirkzee e Sesko occorrono circa 50 milioni di euro, mentre per David ne basterebbero 20, ovvero quelli richiesti dalla clausola rescissoria.

