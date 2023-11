Milan, dato negativo per i rossoneri: è la terza volta di fila che succede

Il Milan deve prestare particolare attenzione a un dato negativo che è successo per tre partite consecutive in campionato

Il Milanarriva alla pausa del campionato terzo in classifica con 23 punti. I rossoneri hanno pareggiato l’ultima giornata di Serie A contro il Lecce, dopo essere passati in doppio vantaggio. Alla fine i Diavoli hanno permesso agli avversari di prendere coraggio e di riacciuffare il match. Nei minuti finali inoltre i meneghini hanno rischiato di perdere (con il terzo gol dei giallorossi annullato per fallo) e hanno assistito all’espulsione di Giroud.

Quanti cartellini rossi! — È la terza volta consecutiva che il Milan chiude la partita in dieci uomini. Ma c’è un altro dato che fa riflettere. In tutte le partite che hanno preceduto la sosta Nazionali, il Milan ha subito sempre un’espulsione. A settembre toccò a Tomori, a ottobre è stata la volta di Maignan e ora è capitato a Giroud. Si tratta di un dato rilevante e preoccupante, sul quale bisogna lavorare per limitarlo il più possibile.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.