Milan, Daniel Maldini pronto a firmare con il Monza a parametro zero

Un altro calciatore di proprietà del Milan è pronto a firmare altrove. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com il contratto con il Diavolo dell'attaccante classe 2001 è in scadenza il 30 giugno 2024 e non nel 2025 come si credeva. L'indiscrezione riportata dal noto giornalista, riferisce che Maldini non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero e per questo sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero.