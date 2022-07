Milan, occhi puntati sul figlio d’arte: può restare in Serie A!

Il Milan lavora sì ai nuovi acquisti, ma anche alle cessioni. Bisogna far spazio. Su tutti, il figlio d'arte: per lui sono pronte le valigie

Oggi è il grande giorno: il Milan è tornato finalmente ad allenarsi. Da adesso infatti inizierà la preparazione alla prossima stagione. Centinaia di tifosi son accorsi in quel di Milanello. L'attesa è tanta: i casciavit sono in trepidazione. Riuscirà la società meneghina ad imporsi anche questa stagione per lo meno in Serie A? Molto dipenderà dai rinforzi che il mister otterrà, se arriveranno quei colpi tanto richiesti. Il difensore, il mediano e, su tutti, il "famoso" trequartista". Già, proprio quel colpo alla "Leao" in grado di alzare l'asticella. Chissà se arriverà. Il mondo rossonero spera.

Il calciomercato però non passa solamente dai colpi in entrata, ma anche da quelli in uscita. Per carità, ben vengano gli Origi, i vari Marco Asensio, Mimmo Berardi o ancora Renato Sanches. Sono questi i colpi che ti aiutano a far crescere la squadra, sia a livello morale che a livello tecnico. Certamente. Ma sono fondamentali anche le cessioni. Senza di queste, si rischierebbe di creare sovrabbondanza nei vari reparti e di deteriorare l'unione e lo spirito di squadra. Insomma sono di capitale importanza.

E fra i vari nomi che potrebbero lasciare Milano, ci sarebbe proprio quello di Daniel Maldini. Il figlio d'arte è ancora troppo acerbo per potersi confrontare in un grande club come il Diavolo. Deve prima fare necessariamente le sue esperienze, i suoi sbagli: tradotto, deve seguire un determinato percorso di crescita. E, come riporta TuttoMercatoWeb, sul classe 2001 ci sarebbe l'interesse di due squadre della Serie A: la neopromossa Cremonese e l'Hellas Verona del neo allenatore Gabriele Cioffi. Due importanti opportunità per l'attaccante, due realtà molto diverse fra di loro ma altrettanto valide. Con i grigiorossi che puntano banalmente alla salvezza ed a riconfermarsi nuovamente in A e gli scaligeri che, nonostante il cambio in panchina, mirano a riconfermare quanto ammirato la scorsa stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, i veneti sarebbero decisamente più avanti nella rincorsa a Maldini jr. Una nuova realtà con le sue verità pronta a far sbocciare uno scalpitante Daniel. E Paolo osserva.