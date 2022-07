Milan, continuano le cessioni: dopo Castillejo, ora è Maldini a salutare!

Il mercato delle cessioni del Milan non si ferma. Dopo le ufficialità degli addii di Colombo e di Castillejo, ora sarà Daniel a salutare?

Redazione Il Milanista

Almeno un mercato del Milan è in completa attività. Ed è quello delle cessioni. Dopo le ufficialità di Colombo - ceduto, lo ricordiamo, al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto - e Castillejo - approdato ufficialmente alla corte di Rino Gattuso al Valencia -, in queste ore sta per sopraggiungere un'altra cessione. Utile a liberare un po' di spazio apposta per l'arrivo di Charles De Ketelaere e, chissà, magari anche per Hakim Ziyech. Vedremo, la sensazione è che, con i suoi tempi, anche il mercato in entrata sta scaldando i motori.

E il nome del giocatore con le valigie pronte è proprio il figlio d'arte Daniel Maldini. Su di lui è molto forte, fortissimo l'interesse dell'Hellas Verona. Come riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Sky Calciomercato L'Originale', gli scaligeri avrebbero deciso di affondare per il jolly offensivo. L'affare infatti altro non è che ai dettagli e la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, la stella utilizzata dal Lecce per Colombo. Ciò che meraviglia e rende orgogliosa la famiglia Maldini è il fatto che i veneti abbiano deciso di puntare con forza sul figlio d'arte per la propria trequarti offensiva, e non su un altro nome più rodato.

Per carità, la piazza sarebbe perfetta per il classe 2001. Da una parte per la mole di gol realizzati nella scorsa stagione e, dunque, per l'alta percentuale di occasioni offensive create e, dall'altra, per il fatto di essere un ambiente che vuole puntare forte sui giovani - e l'acquisto di Daniel sarebbe solo l'ultimo nome di una grande lista. Questa sarebbe effettivamente la vera occasione per vedere all'opera Daniel e capire se effettivamente possa essere accostato ai due capostipiti - e quindi, un calciatore da Milan - o se, a malincuore, valga come il fratello maggiore Christian (con tutto il rispetto, ma è un calciatore che milita nella Serie C, precisamente alla Pro Sesto). Fra poco tutto sarà nelle sue mani - anzi, nei suoi piedi.