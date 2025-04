Milan, la Curva Sud attacca Paolo Scaroni: cori contro il presidente

Queste le dichiarazioni rilasciate da Scaroni negli scorsi giorni : "E' un problema che abbiamo, Milan e Inter. Forse ce l'hanno anche gli altri club in Italia, ma la magistratura si è focalizzata sulle nostre curve. Io devo solo ringraziare la magistratura perché noi vogliamo che i nostri stadi diventino il luogo di divertimento delle famiglie, e l'ultima cosa che vogliamo è avere convivenze criminali nel nostro stadio. Quindi approfittiamo di quest'occasione delle imposizioni che vengono dalla Magistratura per fare pulizia”.

Progetti per il futuro: “La stiamo facendo ogni giorno, naturalmente monitorando gli accessi. Faremo riconoscimento facciale sugli accessi allo stadio. Faremo tante cose per assicurarci che non entrino allo stadio né i violenti né i criminali naturalmente. E questo poi è il primo passo. Poi quando avremo il nuovo stadio faremo il passo decisivo, perché anche seguendo l'esempio dell'Inghilterra. In Inghilterra gli hooligans sono spariti quando sono stati costruiti i nuovi stadi, e io sono convinto che anche per noi la creazione di un nuovo stadio sarà un passaggio epocale". Ecco cosa ha dichiarato mister Conceicao al termine del match <<<