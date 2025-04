Conceicao: “Più bassi rispetto al previsto, il mio futuro è preparare il derby..”

"Per me non ci ha frenato il derby . La partita più importante è quella che si gioca. Di solito chi entra ci dà qualcosina in più, ma anche io ho messo Sottil in una posizione non sua. È mancata quella aggressività che noi normalmente andiamo".

"Fin da Milan-Cagliari parlano di chi viene al Milan, per me va bene eh, ma per il gruppo che lavoro... Loro vedono tutte le notizie e non c'è questa stabilità. Dobbiamo lavorare oggi per provare a essere migliori domani. Non è facile per me perché non hanno neanche tanto rispetto perché si parla dell'allenatore del Milan come uno che non è mai stato dentro al calcio e non è vero. Il mio futuro non dipende da niente. Dipende dal preparare la partita con l'Inter, provando a vincere due titoli e non so da quanti anni il Milan non li vince. E non è normale".