Milan, curiosità su Comotto: al Diavolo grazie a Camarda!

Il giovane Christian Comotto si è messo in mostra durante il ritiro estivo del Milan. Ecco una curiosità sul centrocampista rossonero

Tra i giovani che si sono messi in mostra nel ritiro estivo del Milan c’è Christian Comotto. Il giovane classe 2008 ha fatto vedere buone cose durante la tournée tra Asia e Oceania.

Buone impressioni

Il giovane si è distinto per l’impegno messo in campo, che è stato premiato con qualche minuto giocato durante l’ultima partita contro il Perth Glory. Durante quest’amichevole ha avuto anche modo di segnare un bellissimo rigore con un pallonetto che ha baciato la traversa.

Curiosità

Il centrocampista italiano classe 2008 è approdato in rossonero grazie all’amico Camarda. Ad appena 12 anni ha infatti deciso di trasferirsi in rossonero, nonostante un accordo già raggiunto con l’Inter, proprio per la presenza di Camarda al Diavolo.

Speranza

Successivamente tra i due è nata una grande amicizia, sfociata sui campi di calcio e continuata nella vita di tutti i giorni. La speranza del Milan è di vederli un giorno giocare insieme in Prima Squadra.