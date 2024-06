Grande festa a Cattolica per la Milan Cup 2024. Ecco com’è andata

Nel weekend appena trascorso a Cattolica si è svolta la Milan Cup. Il resoconto del sito ufficiale: "Che successo per la Milan Cup 2024! Un'esperienza fantastica per tutti i presenti quella vissuta nel fine settimana appena trascorso a Cattolica: 196 le gare che hanno coinvolto una splendida cornice di pubblico e soprattutto 750 giovani rossonere e rossoneri per una grande festa. Emozioni e divertimento, in campo e fuori, per i giovani atleti che hanno vissuto tre giornate speciali grazie a partner, organizzatori e ospiti speciali. La 10ª edizione del torneo è stata protagonista allo Stadio Giorgio Calbi di Cattolica da venerdì 14 a domenica 16 giugno e ha visto la partecipazione di tantissime Academy rossonere. Tra premi individuali e di squadra, ecco tutti i risultati dell'evento.