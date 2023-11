Milan, Corriere dello Sport: “Popovic, il colpo di capodanno”

Accordo vicino

Il giocatore classe 2006, che compirà 18 anni a gennaio, ha il contratto in scadenza proprio il 31 dicembre e ha deciso di non rinnovarlo. Il Milan ha già presentato la sua offerta e l’accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Pronto per lui un contratto quinquennale, con i Diavoli che battono così la concorrenza di Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund.