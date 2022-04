Inter-Milan: il tabellino della gara di Coppa Italia di ieri

Andiamo a vedere il tabellino della gara terminata 3-0 in favore dell'Inter sul Milan. Il comunicato del Milan

“Termina la Coppa Italia del Milan, eliminato dall'Inter dopo il ritorno della Semifinale. Un Derby davvero storto, in salita dopo quattro minuti e in generale compromesso già nel primo tempo dov'è maturato gran parte del 3-0 di San Siro deciso dalla doppietta di Martínez e dal gol di Gosens. I rossoneri hanno pagato caro gli episodi e gli errori nei gol concessi , creando anche di più degli avversari però peccando in precisione, in una partita comunque giocata ad armi pari per larghi tratti. Nemmeno la buona sorte ha dato una mano , quando la rete di Bennacer che poteva riaprire la storia è stata cancellata dal VAR”.

“Lo 0-0 dell'andata lasciava aperto qualsiasi scenario, era una grande occasione per provare ad alzare un trofeo ma la gara non ha mai premiato un Diavolo poco cinico; a differenza del Derby di campionato. Una sconfitta pesante, immeritata nel passivo, da scacciare via appena possibile. Ancora i nerazzurri a condannare la squadra di Pioli nel cammino in Coppa Italia, come un anno fa. Ora rimane la Serie A restano cinque giornate con la qualificazione in Champions League da conquistare e il sogno Scudetto da provare a realizzare. Domenica 24 aprile, alle 20.45, il Milan sarà di scena all'Olimpico a domicilio della Lazio”.