Copa America, domenica notte l’esordio di Pulisic e Musah con gli USA

Alla mezzanotte tra domenica 23 e lunedì 24 è previsto l'esordio in Copa America degli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca seguirà con attenzione le partite dei suoi ragazzi per capire come poterli utilizzare all'interno dei suoi schemi. Come riporta il quotidiano Corriere dello Spor una volta terminato il torneo sia Pulisic che Musah si aggregheranno alla squadra direttamente negli Stati Uniti. In quel punto la squadra rossonera è attesa in tournée quest'estate tra fine luglio e inizio agosto.