Milan, dal Portogallo sicuri: i Diavoli continuano a monitorare Taremi

Sta per entrare nel vivo l’ultima settimana di calciomercato e il Milan valuta con attenzione le mosse da effettuare. Dopo l’arrivo di ben nove giocatori e molte partenze, la società rossonera vuole infatti completare la rosa a disposizione di mister Pioli. In particolare la dirigenza sa di dover trovare un attaccante che possa prendere le veci del 37enne Giroud.

La scelta è legata anche al futuro di Lorenzo Colombo, che ha rinnovato il contratto con i Diavoli fino al 2028 ma andrà in prestito al Monza. Il primo nome sulla lista di Moncada e Furlani è quello di Hugo Ekitike del PSG. Per l’attaccante c’è la forte concorrenza dell’Eintracht Francoforte, disposto anche a ricevere una contropartita tecnica in cambio del suo attaccante. Il Milan può prendere il giovane solo con la formula del prestito con diritto di riscatto .

Stessa condizione che vale per l’altro nome presente sull’agenda, quello di Mehdi Taremi del Porto. La squadra allenata da Conceicao chiede non meno di 30 milioni per cedere il cartellino. Per il giocatore hanno fatto dei sondaggi anche Inter e Tottenham. La speranza dei Diavoli è di ottenere in questi giorni uno sconto, dal momento che ha una limitata disponibilità economica dopo i nove acquisti effettuati.