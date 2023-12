Criscitiello su Conte: “Al Milan ci va al 100% se lo convinci…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia ha scelto di evidenziare quelli che sarebbero i piani di Conte per la sua prossima...

“Stefano Pioli ha fatto un grande lavoro a Milano. Deve arrivare a giugno, poi si può cambiare allenatore. Pioli non si discute. Deve arrivare a fine stagione. Due anni fa si doveva prendere De Zerbi. Non lo hanno preso. Adesso spazio ad Antonio Conte. Conte deve essere il futuro del Milan . Se la società esce fuori i soldi, a Milano Conte ci va al 100%. Se tu lo convinci con il progetto, Conte arriva”.

