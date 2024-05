Milan, Antonio Conte verso la panchina del Napoli: le ultime…

Il Milan è alla ricerca di un tecnico, dopo la nota ufficiale apparsa nella giornata di ieri che annuncia l'addio di Stefano Pioli dalla panchina rossonera. Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte , un nome accostato negli ultimi mesi in orbita Milan.

CONTE: LE ULTIME NOTIZIE

I rossoneri ora sono orientati a chiudere per Fonseca e così per Conte sarebbe rispuntata con decisione l’ipotesi Napoli. Ma non è tutto: De Laurentiis, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbe accelerando per l’ex ct dopo aver capito che la volontà di Gasperini è quella di rimanere all’Atalanta.