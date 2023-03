Conte: “Abbiamo perso la qualificazione all’andata. Sulla sfida…”

Questa sera alle ore 21:00 è andato in scena il ritorno degli ottavi di Champions League tra il Tottenham ed il Milan

Questa sera alle ore 21:00 è andato in scena il ritorno degli ottavi di Champions League tra il Tottenham ed il Milan. Il match a Londra è terminato 0-0, risultato che premia i rossoneri che a San Siro hanno ottenuto il successo grazie al gol di Brahim Diaz. La formazione di Stefano Pioli, dunque, strappa il pass per i quarti di finale, che mancavano a Milanello da oltre 10 anni. Scopriamo insieme le parole dei protagonisti del match ai microfoni di Amazon Prime.

LE PAROLE DI ANTONIO CONTE: — SQUADRA: "Questa è una squadra che sicuramente deve lavorare tanto per diventare competitiva a livelli importanti. Secondo me c'è un bel po' di strada da fare. Io sono qui da 14 mesi, lo scorso anno siamo usciti dalla Conference League. Uno step avanti in avanti lo abbiamo fatto. Abbiamo incontrato il Milan campione d'Italia. Si sono incontrate squadre totalmente differenti. I calciatori si sono impegnati, ma dobbiamo determinare di più".

MATCH PREPARATO COSI'?: "L'avevamo preparata in maniera diversa. Nel primo tempo abbiamo trovato comunque i numeri 10 nelle tasche. Invece abbiamo fatto fatica, anche quando riuscivamo a liberare le zone, ci fermavamo e tornavamo dietro. Non è questione di qualità, ma di step di crescita e personalità in questo tipo di gare. non dimentichiamo che abbiamo affrontato il Milan con defezioni importanti, ma non deve essere una scusa. La partita è stata equilibrata, ma nelle due partite abbiamo perso il passaggio all'andata".

FUTURO: "Continuo a lavorare, ho un contratto. A fine stagione valuteremo con il club, io dirò la mia e valuteremo. Ho un contratto in scadenza e vediamo come finirà la stagione. Conta solo lavorare per alzare l'asticella".