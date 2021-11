Pioli su Messias: “Mi dimostra la sua qualità in ogni allenamento”

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di mister Pioli alla vigilia della gara di domani col Sassuolo. Le sue parole su Messias.

L'uomo del momento non può che essere Junior Messias. Suo il gol decisivo nella vittoria del Milan di mercoledì sera contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Primo gol con la maglia rossonera. Primo gol in Champions League, al debutto. La sua storia la conosciamo bene tutti. Dall'eccellenza, passando per il Crotone con cui ha disputato le prime stagioni in Serie A, per arrivare quest'estate al Milan, all'età di 3o anni. Ora, grazie alla sua rete contro gli spagnoli, i rossoneri posso ancora sperare di raggiungere gli ottavi di finale di Champions, giocandosi il tutto per tutto nell'ultima giornata.

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della gara di domani in programma alle 15 a San Siro contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero, che nella giornata di ieri ha rinnovato il contratto fino a giugno 2023, ha elogiato il lavoro del calciatore brasiliano: "Messias ha dimostrato in uno spezzone, ma me lo sta dimostrando in tutti gli allenamenti, che ha qualità. È una bella storia ma non una favola, è qui perché ha le qualità per stare qui, ci darà soddisfazioni. Oggi ho fatto rivedere il gol alla squadra perché è importante gestire bene i palloni e poi riempire l'area, lui l'ha fatto molto bene".

Nei giorni scorsi ne aveva parlato anche Ezio Rossi, attuale allenatore del Varese, che conosce molto bene il brasiliano. Queste le sue parole: “Negli ultimi sette anni l'ho sentito solo una volta, ma ad ogni step gli ho scritto che il giorno più difficile sarebbe stato sempre il prossimo. Io alleno, ma non ho mai vinto uno scudetto: ecco, Messias è il mio scudetto. Tutti i ragazzi che ho in rosa adesso sognano di arrivare al Milan o a certi livelli, ma Messias no: non voleva più sognare. Ora segna in Champions: che storia!”