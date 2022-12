Milan, concluso il ritiro a Dubai: oggi si torna in Italia

Nella seconda parte dell’allenamento i meneghini hanno lavorato soprattutto sulle punizioni dal limite. Il gruppo si è diviso in tre sottogruppi, dove un solo giocatore alla volta calciava determinando un breve scatto per gli altri in caso di gol o un breve scatto per se stesso in caso di non gol. Durante il pomeriggio invece mister Pioliha tenuto un discorso davanti ai suoi uomini, giocatori e staff compreso. L’allenatore ha ringraziato ogni componente per il lavoro svolto in questi giorni, dando la carica in vista della seconda parte della stagione.