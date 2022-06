Il programma del weekend per le giovanili rossonere

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito al programma delle giovanili rossonere nel weekend che sta per iniziare: “Sale la posta in palio, continua il periodo delle sfide decisive. Sarà un fine settimana importante per cinque rappresentative del Settore Giovanile rossonero, attese da partite chiave per le loro stagioni. Si parte già venerdì, con il via delle prime storiche Final Four Scudetto per la Primavera femminile: a Tirrenia le ragazze di Corti affronteranno la Roma, in un concentramento che prevede anche la Semifinale tra la Juventus e la Fiorentina (eventuale Finale in programma domenica)”.