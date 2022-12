I risultati del weekend per le formazioni giovanili rossonere

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito al weekend che si è appena concluso per le formazioni giovanili rossonere: “L'ultimo weekend di sfide per il Settore Giovanile rossonero regala sorrisi e soddisfazioni. Goleada e festa grande nella giornata di sabato per Under 17 e Under 15 Femminile che, tra le mura amiche del PUMA House of Football, superano rispettivamente Minerva e Real Meda con un largo passivo. La domenica in trasferta per Under 18 e Under 17 si chiude invece con un pari e una vittoria: i ragazzi di Mister Terni impattano 1-1 nell'insidiosa trasferta in terra sarda, mentre l'U17 di Mister Lantignotti vince a Cremona e resta al secondo posto, condiviso con l'Hellas Verona”.