Milan, che sorpresa: spuntano i complimenti del tutto inaspettati!

A coronamento di una delle stagioni più belle compiute dal Milan, sono arrivate le congratulazioni di una vecchia conoscenza della Serie A

Redazione Il Milanista

Il Milan, nella sua ultima stagione disputata, ha compiuto un vero e autentico miracolo. Chi si sarebbe mai aspettato di vedere il Diavolo trionfare? Alzare quello scudetto che mancava da ormai troppo tempo: i tifosi rossoneri se lo immaginavano, lo sognavano, mai più avrebbero creduto che fosse potuto essere realtà. Troppo ampio a primo impatto il divario con i cugini nerazzurri, i partenopei sarebbero dovuti essere la sorpresa della stagione. E la Vecchia Signora del bentornato Allegri? Per non dire della nuova Roma di José Mourinho e della Lazio di Sarri. Insomma tante, tantissime pretendenti per un traguardo che sembrava irraggiungibile, ma che alle fine si è dimostrato molto più raggiungibile di quel che fosse.

Un plauso va innanzitutto a Pioli, bravissimo a tenere compatti tutti i ragazzi del gruppo squadra, sia chi vede meno il campo sia chi ne è il titolarissimo. Ma anche a Ibra, per la sua convinzione, i suoi mezzi e la sua infinita voglia di rivalsa, sportiva e non. Leao, per esser esploso definitivamente, essersi sobbarcato tutto il peso offensivo del Diavolo e averlo portato al raggiungimento di un traguardo tanto straordinario quanto incredibile. Per non dimenticare la cerniera difensiva Tomori-Kalulu, i quali son stati eccezionali per il loro rendimento, la loro costanza e l'essere somiglianti alla Grande Muraglia cinese: invalicabili.

Ultimi ma assolutamente non per importanza, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Se tutto ciò è stato possibile, se questo Milan è riuscito ad arrivare dov'è arrivato, una buona fetta del merito va dato a questi due. Se non fosse stato per loro, Leao sarebbe già stato ceduto ed etichettato come "meteora", Tonali non sarebbe stato riscattato e Ibrahimovic non sarebbe mai tornato.

Insomma, un traguardo talmente leggendario e talmente rilevante da attrarre persino le congratulazioni di una vecchia leggenda del nostro campionato, Gabriel Omar Batistuta. L'ex centravanti di Fiorentina e Roma ha infatti rilasciato questo messaggio per il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini: "Congratulazioni Paolo per il rinnovo a capo dell'area tecnica del club dei vostri amori. Speriamo un giorno di poterci affrontare nuovamente difendendo i propri colori. Estendo le mie congratulazioni a Milano per aver riconosciuto la tua professionalità e ciò che rappresenti per la società." E se lo dice lui, vuol dire che l'impresa è stata davvero notevole.