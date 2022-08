Milan, colpo in prospettiva: in arrivo Simic dallo Stoccarda

Strategia che vince non si cambia potremmo dire, parafrasando la più nota espressione della "squadra che vince". Il Milan continua a lavorare con delle linee guida chiare che hanno portato alla crescita esponenziale del club meneghino nelle ultime stagioni. Puntare sui giovani è ormai diventato un mantra per Maldini e Massara. Basti pensare che il duo ha messo, fin da subito, al primo posto nelle preferenze il classe 2001 Charles De Ketelaere piuttosto che su un profilo più esperto come Hakim Ziyech. Sempre grazie anche all'ottimo lavoro di Geoffrey Moncada, il Diavolo continua a lavorare su una "linea verde" che ha portato la proprietà di via Aldo Rossi a compiere investimenti mirati. Calciatori di prospettiva da far crescere sotto l'ala di Pioli o del settore giovanile.