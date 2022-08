Milan, non solo Onyedika: spunta un nome nuovo per il centrocampo!

Archiviato il (super) colpo Charles De Ketelaere, il Milan studia il prossimo colpo. Rimangono necessariamente da fare almeno due acquisti in vista della nuova stagione: un difensore e un centrocampista. Per il primo, il trio Kalulu, Tomori e Kjaer non è sufficiente e il giovane Gabbia ha bisogno di nuove sfide, di un nuovo ambiente che possa permettergli di accumulare minuti e giocare (la Sampdoria è un'ottima opportunità). Per quanto riguarda il centrocampista, la situazione è un po' diversa. Partito Kessié con destinazione Barcellona, il Diavolo non è ancora riuscito a sostituirlo. Il buco rilasciato dall'ivoriano è enorme, forse solo Renato Sanches sarebbe stato in grado di coprirlo adeguatamente. Ma non sarà così. Ciononostante Maldini e Massara hanno stilato una lista di possibili nuovi colpi.