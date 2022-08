Milan, si studia il colpo a centrocampo: 3 nomi sulla lista di Maldini

La dirigenza rossonera è alla ricerca di un tassello da aggiungere al centrocampo di Pioli: vediamo insieme i profili sulla lista di Maldini

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini è alla ricerca di un centrocampista da regalare alle rotazioni di Stefano Pioli per la prossima stagione. Sfumato RenatoSanches, i rossoneri non hanno ancora sostituito la partenza di Frank Kessié e vorrebbero farlo con un calciatore giovane e di prospettiva. Resta in piedi anche l'idea di un profilo più esperto e, di conseguenza, più pronto, sebbene la strategia preferita dai rossoneri resta la stessa degli ultimi anni. Puntare su calciatori giovani da inserire, seppur gradualmente, all'interno dell'organico a disposizione del tecnico rossonero. Secondo LaGazzettaDelloSport sarebbero 3 i profili che Maldini sta monitorando con molto interesse, vediamoli insieme:

Pape Sarr

Centrocampista senegalese classe 2002, il calciatore in forza al Tottenham è stato ribattezzato il "Pjanic africano". Gli Spurs lo hanno acquistato l'estate scorsa per 20 milioni di euro, lasciandolo in prestito al Metz fino alla fine della passata stagione, stesso tipo di operazione fatta dal Milan per Yacine Adli. Sarr non è riuscito a evitare la retrocessione della sua squadra ma si è comunque fatto notare con prestazioni positive. Ora è rientrato dal prestito ed è approdato a Londra per l'inizio della nuova stagione e Maldini sembrerebbe fortemente convinto di fare un tentativo per portarlo a Milano. Sulla lista del direttore tecncico rossonero quello di Sarr sarebbe il nome in cima alla lista. Il vero ostacolo alla trattativa è dettato dalla formula: i rossoneri vorrebbero provare a prenderlo in prestito mentre il Tottenham potrebbe aprire solo ad una sua cessione definitiva.

Raphael Onyedika

Altro prospetto molto interessante, il nigeriano classe 2001 che gioca nel campionato danese nelle file del Midtjylland. Il suo nome si sta facendo spazio con forza nelle ultime ore, è un calciatore che piace e per caratteristiche ricorda molto Frank Kessié. Alto 185 cm e in grado di schermare le offensive avversarie, garantirebbe a Stefano Pioli corsa, muscoli e tanta quantità al centro del campo. Nelle ultime ore si sono registrati dei contatti preliminari tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione. I segnali che arrivano fanno ben sperare: con un'offerta da 10 milioni il Midtjylland potrebbe dare l'ok per una sua cessione in rossonero.

Jean Onana

Mediano puro ed ex compagno di squadra di Yacine Adli al Bordeaux. Jean Onana è finito nei radar della dirigenza rossonera su consiglio di Moncada, il capo osservatore del club di via Aldo Rossi. I Girondini hanno chiuso una stagione al di sotto delle loro aspettative, scivolando nella seconda divisione francese all'ultimo posto in classifica. Calciatore classe 2000 nato in Camerun, è un mediano che ha tanta forza nelle gambe ed è molto bravo in fase d'interdizione. Come per Onyedika i costi sono alla portata delle casse rossonere. Con una cifra intorno ai 10 milioni di euro (8-9 potrebbero bastare) i rossoneri potrebbero trovare l'intesa con un Bordeaux retrocesso che ha bisogno di vendere.