Milan, per Colombo si fa avanti l’Empoli: operazione in prestito secco?

Il Milan è sempre attivo sul mercato con l'obiettivo di regalare al proprio mister un centravanti di tutto rispetto. Tra i nomi attenzionati dalla dirigenza meneghina resta viva la pista Alvaro Morata , neo campione d'Europa con la sua Spagna. Il calciatore dopo le vacanze scioglierà le riserve sul proprio futuro e chissà che non possa essere a tinte rossonere.

Nel frattempo i diavoli si muovono anche sul fronte delle uscite. Lorenzo Colombo, centravanti di proprietà del Milan, potrebbe finire a giocare in prestito all'Empoli. Il calciatore è in cerca di minutaggio e l'opzione toscani dovrebbe essere quella giusta. A riferirlo è il Corriere dello Sport.