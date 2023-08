Milan, futuro incerto per Lorenzo Colombo: occhio al Cagliari

Il futuro di Lorenzo Colombo al Milan continua ad essere una vera e propria incognita. Diverse sono le possibilità per il giovane attaccante

Il futuro di Lorenzo Colombo al Milan continua ad essere una vera e propria incognita. Diverse sono le possibilità per il giovane attaccante rossonero. Nei giorni scorsi si era parlato di una sua possibile permanenza a Milano , ma nelle ultime ore diverse società della nostra Serie A si sono interessate al classe 2000.

MILAN: IL PUNTO DI SCHIRA:

"Il Cagliari ha chiesto Lorenzo Colombo al Milan in prestito con diritto di riscatto - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'Twitter' -. Il Milan avrebbe una clausola di riacquisto, ma i rossoneri non hanno ancora deciso il futuro del centravanti".