Milan, Ziyech occasione d’oro: che assist a Maldini!

Non solo De Ketelaere, il Milan gioca su più tavoli. Ziyech è una pista mai tramontata e dall'Inghilterra...

Redazione Il Milanista

Nei piani del Milan c'è sempre il nome di Charles De Ketelaere in cima alla lista degli obiettivi di Maldini e Massara. Tuttavia i tempi si stanno dilatando in maniera preoccupante e più passano i giorni più aumenta la possibilità che l'affare con il Bruges possa non andare in porto. Sta di fatto che i rossoneri faranno di tutto per venire incontro alle richieste del club belga ma intanto cominciano a seguire da vicino anche altre piste.

L'altro asse bollente nelle ultime ore è quello Milano-Londra per Hakim Ziyech. Non è da escludere un possibile doppio colpo per i rossoneri, con il marocchino che può legarsi al Milan a prescindere dall'esito della trattativa con De Ketelaere. Ziyech, etichettato come piano B, può essere in realtà un'occasione d'oro. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la dirigenza rossonera avrebbe infatti intensificato i rapporti con il Chelsea per capire la fattibilità e le cifre dell'operazione. Sul quotidiano inglese - si legge - che i Blues lo lascerebbero partire per 8 milioni di sterline, l'equivalente di circa 9.5 milioni di euro. Una svendita di un talento purissimo che a Londra non si è integrato e che il Chelsea portò a Stamford Bridge versando 40 milioni nelle tasche dell'Ajax.

Se è vero che non ci sono ostacoli per il cartellino, resta in piedi la questione legata all'ingaggio del calciatore. Il classe '93 sarebbe chiamato a tagliarsi parte dello stipendio che percepisce ora in Inghilterra (circa 6 milioni di euro netti). D'altra parte però, Ziyech è fuori dalle idee di Tuchel ed è in cerca di riscatto e di un progetto ambizioso; il Milan può essere l'occasione giusta. Il Daily Mail non ha dubbi, i due club si siederanno a parlare nei prossimi giorni, con Ziyech che potrebbe diventare il primo obiettivo dei rossoneri. Stefano Pioli attende i rinforzi e l'ex Ajax potrebbe davvero diventare al più presto un nuovo calciatore del Milan.