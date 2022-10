Qui Milanello – Oggi si parte per Londra, alle 20.20 Pioli in conferenza

I rossoneri si sono allenati stamattina a Milanello. Tra poco partiranno per Londra e stasera Pioli parlerà in conferenza stampa

“Ritrovo a Milanello per pranzo, per poi scendere negli spogliatoi nel primo pomeriggio per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo match di Champions League, che vedrà il Milan impegnato a Londra contro il Chelsea. REPORT: Prima parte in palestra, dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato e terminare la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. A seguire, una serie di esercitazioni tecniche e la fase tattica della sessione di ieri, che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto”.