Il Chelsea è pronto a vendere gli esuberi: il Milan studia il colpo

L'asse di mercato Milan-Chelsea è da diversi anni molto calda, sono tanti infatti i calciatori passati da Londra a Milano negli ultimi anni, qualcuno ce lo ricordiamo di più, altri invece, li abbiamo completamente rimossi. Due anni fa le due società hanno chiuso l’operazione Fikayo Tomori, che i rossoneri avevano prima prelevato in prestito con diritto di riscatto a gennaio 2021, per poi riscattarlo l’estate successivo. Maldini e Massara sborsarono una cifra intorno ai 28 milioni per assicurarsi il centrale inglese. C’è stato poi Tiemoué Bakayoko, preso per due volte in prestito dal Milan, e che ora a fine stagione farà rientro in Inghilterra.