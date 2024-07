Milan, stallo Chelsea-Napoli per Lukaku: si inseriscono i rossoneri?

Il grande obiettivo della campagna acquisti estiva del Milan è senza alcun dubbio l'acquisto di un centravanti da regalare al nuovo mister. Sono diversi i nomi finiti nel taccuino della dirigenza rossonera, a partire da Joshua Zirkzee fino ad arrivare a Romelu Lukaku. Proprio quest'ultimo, come riferito da Di Marzio, potrebbe ingolosire i rossoneri. Il motivo è abbastanza chiaro, ovvero lo stallo tra la trattativa tra il Napoli ed il Chelsea per il calciatore che favorirebbe l'inserimento del Milan. I meneghini, ad oggi non ha ancora fatto offerte ai Blues e dovranno trovare una strategia per convincere il giocatore sull'ingaggio.