Milan, nuova offerta da 30 milioni per Charles De Ketelaere

I rossoneri fanno sul serio per De Ketelaere. Presentata al Bruges un offerta ufficiale da ben 30 milioni di euro. Si attende la risposta.

Redazione Il Milanista

Più passano i giorni e più si rafforza la candidatura di Charles De Ketelaere per la trequarti del Milan. Il belga è il primo nome della lista di mercato dei rossoneri che hanno messo sul piatto 30 milioni di euro e ora sono in attesa della risposta del Bruges, che per il momento non è ancora arrivata. Il Diavolo non vorrebbe ritoccare la sua proposta al rialzo, ma non è neppure escluso che questo accada.

De Ketelaere viene visto a Milanello come il rinforzo perfetto per la trequarti perchè potrebbe ricoprire anche il ruolo di esterno destro, altra priorità rossonera.

A complicare i piani di Stefano Pioli c'è però la concorrenza inglese . Il Bruges continua infatti a sperare in un'asta per incassare più soldi dalla cessione del giovane trequartista. Il Milan, però, non intende partecipare a questo "gioco" e spera di ricevere presto il sì del club belga, forte anche della volontà del giocatore.

Se non dovesse arrivare la fumata bianca allora i famosi 50 milioni di budget saranno distribuiti diversamente, visto che l'alternativa al belga è Hakim Ziyech e che nel caso arriverebbe in prestito. Nel caso invece arrivasse il si della società, il Milan avrà le risorse contenute per rinforzare centrocampo (10 milioni di euro per Renato Sanches) e difesa (un prestito). Vedremo insieme nei prossimi giorni come si svilupperà il mercato del club meneghino, speranzoso di accogliere Charles.