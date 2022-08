Milan, De Keteleare è il quinto belga a vestire la maglia rossonera

Il classe 2001 sarà il quinto calciatore belga a vestire la maglia rossonera nella storia e il terzo nella rosa con Saelemaekers e Origi

Redazione Il Milanista

Il Milan ha ufficialmente chiuso il secondo colpo della campagna acquisti. Dopo l'arrivo a parametro zero di Divock Origi, i rossoneri hanno trovato l'intesa con il Bruges e chiuso l'affare per Charles De Ketelaere. Una trattativa portata avanti per settimane, con le parti che si sono accordate per 32 milioni di euro in parte fissa + 3 di bonus. Operazione totale da 35 milioni di euro per un profilo che il Milan ha seguito da tempo. Nelle idee della dirigenza rossonera De Ketelaere è sempre stato il preferito sulla lista di Maldini e Massara che hanno investito una cifra importante su di lui. Un trequartista di qualità al servizio di Stefano Pioli che all'occorrenza può anche schierarlo come punta centrale o come esterno destro. Un profilo duttile e molto giovane dalle grandi potenzialità.

Ora spetta al belga classe 2001 dimostrare tutto il suo valore. L'ormai ex Bruges è già sbarcato a Milano e scalpita per vestire la maglia rossonera. La sua volontà è sempre stata quella di approdare al Milan, fin dal primo momento in cui il Diavolo ha registrare i primi contatti con la squadra campione in carica della lega belga. Oggi si attende l'iter burocratico con le visite mediche per l'idoneità sportiva e le firme sul contratto quinquennale che lo legherà ai rossoneri. Sarà a disposizione di Pioli già nell'amichevole contro il Vicenza del prossimo 6 agosto, sfida in cui potrebbe fare il suo esordio in campo.

Nella storia invece, De Ketelaere è solamente il quarto calciatore belga a vestire la maglia rossonera nell’era moderna. Il primo fu Eric Gerets che giocò per una stagione al Milan nel lontano 1983. Gli altri belga che hanno vestito la maglia rossonera risalgono addirittura a prima della Prima Guerra Mondiale. Alexandro Cavagnera, preso nell’estate del 2018 per la Primavera ma con la quale non giocò nemmeno. Fino ad arrivare ad Alexis Saelemaekers e all'altro nuovo acquisto del Milan Divock Origi.