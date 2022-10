Milan, l’infermeria inizia a svuotarsi: ora tocca a De Ketelaere

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato tanto ma inciso poco, ora per De Ketelaere è arrivato il momento di cambiare passo: l'ex Bruges, arrivato in estate a Milano per 35 milioni di euro, deve entrare in campo con più coraggio e deve essere più decisivo negli ultimi sedici metri, in particolare in zona gol visto che è ancora a secco.