Milan, dare una seconda chance a Tonali è stata la scelta giusta

Il primo piano de Il Corriere dello Sport di questa mattina propone uno dei protagonisti del Milan della scorsa ed attuale stagione, Sandro Tonali. L'operazione di mercato con la decisione di ripuntare su di lui dopo una prima annata con più bassi che alti è stata ponderata, razionalizzata ma fondamentale. Nella prossima sfida, l'ex centrocampista del Brescia troverà davanti l'Hellas Verona al Bentegodi, tappa fondamentale per i rossoneri nella corsa al titolo 2021/22, doive Sandro realizzò per altro una doppietta, oltre ad un gol annullato, nel giorno del suo compleanno. Queste sono le premesse per la prossimo match di campionato e chissà che il numero 8 non si riaccenda di nuovo a suon di gol.