Milan: alle 18:00 il sorteggio dei gironi di Champions League 2022-2023

Oggi è una giornata molto importante per tutto il mondo rossonero. Nella giornata odierna ci sarà il sorteggio dei gironi dell’edizione 2022/2023 della Champions League . Preliminari e playoff sono terminati, adesso è il momento di fare sul serio.

Dalle ore 18:00 a Istanbul (sede della finale) si svolgerà la consueta estrazione delle palline nelle urne e scopriremo tutti i gruppi di questa fase della massima competizione UEFA per club. Ovviamente è presente anche il Milan, che in quanto vincitore dell’ultima Serie A è presente in prima fascia. Ciò potrebbe consentire di avere un girone meno complicato di quello di un anno fa (Liverpool, Atletico Madrid, Porto), ma c’è comunque la possibilità di pescare squadre forti.