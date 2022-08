Milan: in arrivo i mini pack per i gironi della Champions League

Il Milan è pronto a vivere nuove emozioni in Champions League ed il prossimo 25 agosto conoscerà i suoi avversari.

Il Milan è pronto a vivere nuove emozioni in Champions League ed il prossimo 25 agosto conoscerà gli avversari che troverà sulla propria strada nella fase a gironi. Per permettere ai propri tifosi di vivere le grandi emozioni delle magiche notti europee, il Club rossonero ha deciso di mettere in vendita i Champions Pack , riservati agli abbonati alla Serie A 2022/23. i quali comprendono tutte e tre le partite casalinghe della prima parte del torneo.