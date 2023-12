Milan, a centrocampo quante assenze! Stasera convocato un Primavera

Fino a pochi giorni fa il centrocampo del Milan era l'unico reparto "più folto" rispetto agli altri. In pochi giorni la situazione si è ribaltata e Stefano Pioli si è ritrovato con la coperta corta anche in questa zona del campo. Notizia delle ultime ore Pobega starà fuori almeno per quattro mesi ed a gennaio poi ci sarà lo spettro dell'assenza di Bennacer che dovrebbe essere convocato in Coppa d'Africa. Yunus Musah che dopo Newcastle è fermo ai box per quello che inizialmente sembrava solo un affaticamento, spera di recuperare per la gara contro il Sassuolo.