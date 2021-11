Milan, c’è un nuovo guerriero a centrocampo a disposizione di Pioli

In casa Milan c'è un giocatore che sta riscattando le offuscate prestazioni dello scorso anno. Si tratta del centrocampista Sandro Tonali.

Redazione Il Milanista

Nell'offuscata prestazione generale del Milan contro il Porto, è spiccata la super prestazione di Sandro Tonali. Il centrocampista è ancora una volta uno tra i migliori in campo della formazione di Stefano Pioli. Il giovane italiano è tra i pochi a reggere il ritmo del Porto, corre per 69' minuti, fino a che il tecnico rossonero lo fa rifiatare per l'ivoriano Kessie. Tonali sembra arrivare su ogni pallone, con grinta e tanta corsa. Tuttosport scrive "pare arrivare dappertutto con i suoi tentacoli". Il centrocampista rossonero viene osannato dai 40 mila di San Siro, nel match di ieri sera di Champions League.

Il giocatore classe 2000' è stato ufficializzato il 9 settembre 2020, acquistato dal Brescia. L'operazione per il passaggio in rossonero, si aggira intorno ai 35 milioni ( Prestito da 10 milioni + 15 di riscatto +10 milioni di bonus). Il Milan è riuscito ad ottenere un maxi-sconto per il giovane centrocampista. I rossoneri hanno riscattato Sandro Tonali per 7 milioni + 3 di bonus, a condizioni molto vantaggiose rispetto a quelle accordate precedentemente. Nella sua prima stagione con la maglia rossonera, il centrocampista ha collezionato 22 presenze in Serie A non trovando mai ne la via del goal e ne fornendo assist.

I numeri in questo avvio di stagione sono molto diversi. Il gioiellino classe 2000' ha giocato 10 partite in campionato, trovando ben 2 reti ed 1 assist. La rinascita del giocatore è finalmente avvenuta. Tonali non ha convinto solamente Pioli, ma anche il tecnico della nazionale Roberto Mancini. Il centrocampista sembra aver acquisito molta più sicurezza rispetto allo scorso anno, entra in campo con più personalità e forza. Il primo anno per Tonali è stato molto difficile, il ragazzo ha dovuto ambientarsi ad uno scenario molto più importante rispetto a quando giocava al Brescia. Inoltre il calciatore veniva etichettato come "Nuovo Pirlo", paragone che pesava molto sulle prestazioni del ragazzo. Il nazionale italiano ad inizio stagione ha dichiarato:" Sono cresciuto dentro e fuori dal campo, sono più maturo sotto diversi punti di vista".