Milan: quanti nomi per il centrocampo, vediamo insieme il punto

In questa sessione di calciomercato, come noto, il Milan ha perso Franck Kessié. Dopo cinque anni a Milano, conclusasi con la conquista dello Scudetto nello scorso mese di maggio, il centrocampista ivoriano, classe 1996, si è accasato a parametro zero al Barcellona. L' ivoriano ha iniziato la sua avventura in blaugrana ed il Diavolo, ad oggi, non è ancora riuscito a sostituirlo in mezzo al campo, se non con il rientro di Tommaso Pobega per fine prestito dal Torino.