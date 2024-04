Dalla Spagna, il Milan è in pressing per Dani Ceballos: tutte le info

Stando a quanto riferiscono i colleghi spagnoli di As.com, il Milan, dopo l’interesse mostrato negli anni passati, sarebbe ancora su Dani Ceballos, 27enne centrocampista del Real Madrid che in stagione ha collezionato solo 502 minuti di gioco. Lo spagnolo si starebbe guardando in torno, con l'obiettivo di trovare una realtà in cui possa esprimersi al meglio e soprattutto con continuità.